Double Fine lässt uns Mutationen in Rad nicht frei wählen

Double Fines Rad wird voraussichtlich im August offiziell erscheinen und wir haben uns mit Lee Petty auf der E3 zusammengesetzt, um über das einzigartige Roguelike und seine komplexe Mutationsmechanik zu sprechen.

"Euer Charakter wird vom Stadtältesten neu geschaffen und anstatt zu sterben mutiert sie, wodurch neue Fähigkeiten verfügbar werden, die euch auf eurer Suche helfen", erklärte Petty. "[...] Viele Roguelikes generieren die Welt und den [Spiel-]Fluss zufällig, unser großes Ziel mit dem Mutationssystem war, den Spieler nach dem Zufallsprinzip anzuordnen. Ihr werdet also keine Mutationen auswählen können. Wenn ihr eure [Mutationsanzeige] , das 'Rad meter', füllt, indem ihr die Welt erkundet und Mutanten besiegt, entwickelt ihr euch manchmal zufällig. Diese Form der Mutation, die wir Exo-Mutationen nennen, wird immer im Charakter sichtbar. Das verändert euer Aussehen und unser Ziel ist es, den Spieler dazu herauszufordern, seinen Spielstil an das anzupassen, was wir ihm geben. Das mag manchmal unvollkommen [...] sein, aber das ist doch gerade unterhaltsam an Roguelikes. Diese Höhen und Tiefen [zu erleben], in denen man unter gewissen Umständen steckt."

Laut Petty können wir bis zu drei Mutationen gleichzeitig in uns tragen. Die Effekte der jeweiligen Mutationen können sogar versteckte Nebeneffekte hervorrufen, wenn sie zusammen und gegeneinander wirken. Unser komplettes Interview seht ihr unten im Video. Rad wird am 20. August auf PS4, PC, Nintendo Switch und Xbox One bereitstehen.