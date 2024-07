Double Fine hat noch nicht ausgeschlossen, ein drittes Psychonauts-Spiel zu machen

Obwohl wir Psychonauts 2 geliebt haben und es immer noch als eines der besten modernen Plattformspiele betrachten, ist es kein Geheimnis, dass die Entwicklung des Nachfolgers für Double Fine eine Herausforderung war. Dies war eine sehr öffentliche Geschichte dank der 33-teiligen PsychoOdyssey-Dokumentarserie, die die Produktion des Spiels verfolgte, und kurz vor dem Wochenende debütierte eine überraschende Epilog-Episode, die uns ein paar Teaser davon gab, was Double Fine derzeit vorhat.

In der Episode erwähnte der leitende VFX-Künstler Tazio Coolidge, dass er offen wäre, zu Psychonauts zurückzukehren, "weil wir all diese Lektionen gelernt haben", merkte aber an, dass es "verdammt schwer wäre, Alter". Darauf folgte ein anderer Entwickler, der hinzufügte, dass "wir vielleicht eines Tages ein drittes machen", was ein anderes Mitgliedsteam einfach mit "Nein... "

Unnötig zu erwähnen, dass Double Fine eine Mischung aus dem ist, was es mit der Psychonauts-Serie machen will. Wenn man bedenkt, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel 16 Jahre Wartezeit lagen, ist es vielleicht in Ordnung, dass Double Fine eine Pause einlegt und in ein paar Jahren zum Plattformer zurückkehrt.