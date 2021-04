Double Fine bestätigt: Psychonauts 2 soll 2021 erscheinen

You're watching Werben

Wir haben schon seit einiger Zeit nichts mehr zur Fortsetzung von Tim Schafers Klassiker Psychonauts gehört. Wie es aussieht, soll der Nachfolger nach Verschiebungen in der Vergangenheit aber immer noch wie zuletzt geplant dieses Jahr erscheinen.

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Double Fine beantwortete das Studio die User-Frage, ob Psychonauts 2 2021 erscheine, kurz und knapp mit "ja".

Drücken wir die Daumen, dass wir in einer Zeit der Verschiebungen noch dieses Jahr mit dem abgedrehten Platformer loslegen können. Bei den anvisierten Plattformen handelt es sich unverändert um den PC, die Playstation 4, Xbox One and Xbox Series X|S.