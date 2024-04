Double Dragon schließt sich River City Girls 2 an

HQ

Die Fans haben gebettelt und genervt und endlich hat Wayforward es geschafft, das zu liefern, was sich so viele gewünscht haben; das Double Dragon-Duo Jimmy und Billy Lee wird einen Gastauftritt in River City Girls 2 haben. In der Pressemitteilung von Wayforward ist zu lesen:

"Billy und Jimmy Lee, die ursprünglich 1987 im erfolgreichen Double Dragon-Arcade-Spiel debütierten, sind seit dem Debüt des Spiels zwei der am meisten nachgefragten spielbaren Charaktere in River City Girls 2. Die Zwillingsbrüder treten als unverwechselbare Kämpfer an, jeder mit einem knochenzerschmetternden Arsenal an Schlägen, Tritten, Würfen und Spezialangriffen, einschließlich charakteristischer Moves aus ihren vergangenen Abenteuern, wie dem Wirbelsturmtritt, dem aufsteigenden Knie und vielem mehr."

Leider haben wir kein Datum, wann sie erscheinen werden, außer dass es "bald" passieren wird. Schauen Sie sich das Teaser-Video unten an.