Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erhält zwei neue spielbare Charaktere kostenlos

Es gibt nur wenige Dinge, von denen Gamer so müde zu sein scheinen, wie mehr Geld für zusätzliche Inhalte für bereits teure Spiele ausgeben zu müssen, bei denen eine neue Farbe für eine Waffe oder ein bedeutungsloses Schmuckstück, das während des Spiels sowieso kaum sichtbar ist, so viel kosten kann wie ein brandneuer Indie-Titel.

Aber... Nicht jeder geht von dieser Prämisse aus, und Entwickler Secret Base und Publisher Maximum Entertainment haben nun einige gute Nachrichten zu verkünden. Sie veröffentlichen nicht weniger als zwei neue spielbare Charaktere für das gefeierte Abenteuer Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons aus dem Jahr 2023, was bedeutet, dass es sich nicht nur um ein billiges kosmetisches Update handelt, und Sie werden keinen Cent dafür bezahlen.

Die beiden Neuzugänge sind:

JEFF - Jeff ist ein Rivale der Lee-Brüder in der Kindheit und trainierte mit ihnen die Kampfkunst Sōsetsuken. Aber als seine Fähigkeiten hinterherhinkten, wuchs die Eifersucht. Entschlossen, Billy und Jimmy zu übertreffen, verließ Jeff seinen edlen Weg und umarmte die Straße, indem er Karate mit Sōsetsuken verband, um einen gefährlichen, unberechenbaren Kampfstil zu entwickeln.

ABORE - Abore ist ein massiver Ex-Soldat mit stoischem Auftreten und kämpft mit roher Kraft und unerschütterlicher Ruhe. Seine unglaubliche Stärke und Widerstandsfähigkeit haben einige dazu veranlasst, sich zu fragen: Ist er ein Mann oder etwas mehr? Der stille Raufbold gibt keine Antworten, nur vernichtende Schläge.

Aber wissen Sie, was noch besser ist, als über sie zu lesen? Nun, natürlich mit eigenen Augen zu sehen, und das können Sie im Trailer unten tun.

Beide Charaktere werden im April hinzugefügt, und es wird versprochen, dass im Laufe des restlichen Jahres sechs weitere hinzukommen werden. Wenn ihr nicht genug von Double Dragon bekommen könnt, möchten wir euch daran erinnern, dass auch das kommende Double Dragon Revive von Arc System Works später in diesem Jahr erscheinen wird, was bedeutet, dass jeder, der von links nach rechts gehen und Leuten ins Gesicht schlagen will, ein wirklich schönes Jahr 2025 haben wird.