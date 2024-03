Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erhält kostenlosen DLC

HQ

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons wurde vor fast einem Jahr ins Leben gerufen und erhielt überwiegend positive Kritiken. Anstatt zu versuchen, das Franchise zu modernisieren, wie es so viele Entwickler versucht haben (und gescheitert sind), ist Secret Base zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt, sowohl was das Gameplay, die Geschichte als auch die Grafik angeht.

Das Einzige, worüber sich die meisten Leute beschwerten, war, dass es diesem Beat 'em up an Online-Koop mangelte, was ein seltsames Versäumnis ist, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Genre handelt, das wirklich wächst, wenn es mit anderen gespielt wird. Glücklicherweise ist es jetzt an der Zeit, dies zu ändern - und wir bekommen auch viel mehr als das.

Ein neuer kostenloser DLC namens Sacred Reunion erscheint am 4. April, und neben dem Online-Koop bekommen wir auch Dinge wie einen Versus-Modus, drei neue Brawler und viele andere Dinge. Schaut euch den Trailer unten an, um einen guten Überblick darüber zu erhalten, womit uns Entwickler Secret Base nächsten Monat verwöhnen wird.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ist ab sofort für PC, PlayStation, Switch und Xbox erhältlich.