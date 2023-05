Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erhält ein Veröffentlichungsdatum

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons wurde Anfang des Monats angekündigt und es wurde bestätigt, dass es irgendwann im Sommer veröffentlicht werden würde. Jetzt wissen wir genauer, wann wir mit dem Comeback von Billy und Jimmy Lee rechnen können, denn ein neuer Trailer verrät das genaue Datum.

Es stellt sich heraus, dass Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons am 27. Juli startet, und zum Glück werden die meisten Spieler in der Lage sein, an dem Beat 'em up-Spaß teilzunehmen, da er für die gesamte Batterie von PC, PlayStation, Switch und Xbox kommt.

Der Entwickler Secret Base und der Publisher Modus Games sagen, dass dies "die klassische Ästhetik der Serie mit aufgefrischter Pixel-Art-Grafik, aktualisierten und dennoch originalgetreuen Erscheinungsbildern für wiederkehrende Helden und Schurken und einem mitreißenden Soundtrack" bieten wird - was wirklich gut klingt. Es hat auch Roguelite-Elemente und eine größere Liste spielbarer Charaktere, darunter Marian, die die Freundin von Billy war, die im ersten Spiel gerettet werden musste (und später in der Fortsetzung ermordet wurde).

Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, bietet Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons einen lokalen Koop-Modus (Online-Koop wird nach der Veröffentlichung hinzugefügt) und scheint etwas zu sein, das Fans des letztjährigen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge wirklich ausprobieren sollten.

Den neuen Trailer und einige Bilder findet ihr weiter unten.