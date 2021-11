Dotemu: Windjammers 2 ist sehr, sehr nah

HQ

Wenn jemand das Remaster oder Remake eines Klassikers gut hinbekommt, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass die gleiche Partei zumindest darüber nachdenkt, dieses Wissen auch in einem modernisierten, neuen Spiel zu nutzen. In den vergangenen Jahren verfolgten verschiedene Unternehmen diesen Ansatz, um beliebte Retro-Marken zurückzubringen. Wir haben uns kürzlich mit dem Geschäftsführer von Dotemu, Cyrille Imbert, über diesen Prozess unterhalten, denn das Unternehmen bereitet sich momentan auf die Veröffentlichung von Windjammers 2 vor.

"Das war bei Windjammers der Fall, weil es eine gute Idee war, ein Remaster des Originals zu machen. Das Spiel hatte nie einen Online-Multiplayer", erinnert sich Imbert im begleitenden Videointerview. "Es ist vom Gameplay her sehr gut gealtert, auch was die Grafik angeht. Das Spiel hat das Potenzial für eine Fortsetzung und es ergab absolut Sinn, ein neues Windjammers mit neuen Charakteren, neuen Leveln, neuen Gameplay-Mechaniken [zu erarbeiten]... Es war klar, dass eine Fortsetzung niemandem große Kopfschmerzen bereiten würde. Wir wussten, was wir zu tun hatten, aber es war nicht einfach. Ich dachte jedenfalls, dass es viel einfacher werden würde."

Obwohl "es mehr Zeit gedauert hat, als gedacht", so der Dotemu-Chef, erziele das Projekt gute Fortschritte. "Es ist sehr, sehr kurz vor dem Ende. Ich möchte kein Datum nennen, weil wir es noch nicht sicher wissen. Wir haben die Einsendungen [der finalen Testfassungen] für die Konsolen noch nicht fertiggestellt und das ist immer chaotisch, vor allem bei Spielen mit Online-Mehrspielermodi. Aber es gibt nicht wirklich viel zu tun, wir testen gerade." Bis Ende des Jahres sollten wir nicht mit dem Spiel rechnen, denn sonst bekämen die Entwickler eigenen Aussagen zufolge noch mehr "Kopfschmerzen".

Diese Woche wurde eine Xbox-Adaption von Windjammers 2 angekündigt, die Online-Konnektivität mit PC-Plattformen bieten wird. Playstation-Spieler müssen unter sich bleiben, heißt es in der neuesten Pressemitteilung. Es wird übrigens vermutlich keine nativen Current-Gen-Versionen (gemeint sind Xbox Series und Playstation 5) dieses Titels geben, doch auch die neuesten Geräte von Sony und Microsoft sind dank Abwärtskompatibilität natürlich dazu in der Lage, das Spiel wiederzugeben.