Dotemu wenden Streets-of-Rage-Formel auf Teenage Mutant Ninja Turtles an

Dotemu, die Leute hinter Streets of Rage 4 und Windjammers, haben die Entwickler von Tribute Games davon überzeugen können, den Teenage Mutant Ninja Turtles ein weiteres Videospiel bereitzustellen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge heißt der auf Retro-gepixelte Brawler, in dem Donatello, Leonardo, Michelangelo und Raphael zusammenarbeiten müssen, um bekannte Bösewichte aus der Trickserie zu bekämpfen. Jede der vier Pizza-liebenden Schildkröten nutzt im Kampf seine eigene Waffe und individuelle Fähigkeiten. Mit bis zu drei Freunden werden wir uns durch einige Spielwelten kloppen, die an die Achtzigerjahre erinnern. Als grober Release-Zeitrahmen wird später in diesem Jahr angegeben, Umsetzungen sind für PC und "Konsolen" geplant.