Dota Underlords beendet Early Access, neue Einheit ist eine Pelzkugel

Vor über einem halben Jahr hat Valve ihre eigene Antwort auf den beliebten Dota-2-Mod Auto Chess vorgestellt. Dota Underlords steckte seitdem in der Early-Access-Phase, doch am 25. Februar möchten die Entwickler dieses Stadium hinter sich lassen. An diesem Tag wird ein bezaubernder Held namens Enno vorgestellt, das ist ein kleines, pelziges Nagetier. Der Held nutzt blitzschnelle Angriffe und erstmals die neue Mechanik Gift, die mit diesem Update in das Spiel gelangt (weitere Infos zu diesem Nager könnt ihr hier nachlesen). Valve wird außerdem einen richtigen Battle Pass einführen, die Meta verschieben und eine Einheitenrotation erarbeiten. Alle weiteren Pläne lest ihr euch direkt bei Steam durch.