Dota 2 war der umsatzstärkste eSport des Jahres 2024

HQ

Jetzt, da sich das Jahr dem Ende zuneigt, werden wir in ein paar Wochen nicht viele große eSports-Events sehen, und doch ist jetzt die Zeit für Statistiken, in denen wir auf das Jahr zurückblicken und sehen können, welche Spieler, Spiele und mehr am meisten herausragten.

Konkret schauen wir uns heute die zehn besten Spiele an, die im Jahr 2024 die größten Preispools hatten. Laut den Zahlen von Esports Charts sehen wir, dass Dota 2 mit 22,68 Millionen US-Dollar gewonnen wird.

Dicht dahinter liegt Counter-Strike mit 22,67 Millionen US-Dollar. Honor of Kings liegt mit 20,61 Millionen US-Dollar nicht allzu weit dahinter auf dem dritten Platz. Interessant ist, dass nur eines dieser drei Top-Spiele in diesem Jahr in der Liste der meistgesehenen Events stand. League of Legends, das meistgesehene Spiel dieses Jahres, belegte den siebten Platz bei der Gesamtsumme des Preispools, was die Kluft zwischen dem, was auszahlt, und dem, was die Leute sehen, zeigt.