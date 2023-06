Dota 2 seinen Battle Pass entfernt hat, ist es an der Zeit, dass andere Live-Service-Spiele dasselbe tun

HQ

Valve hat kürzlich angekündigt, dass der Battle Pass von Dota 2 beendet wird. Einst als The Compendium bekannt, brachte der Battle Pass, der für jedes The International-Turnier zum Verkauf angeboten wurde, Millionen von Dollar für den Preispool ein, und doch war er laut Valve die Zeit und Mühe nicht wert.

So wenige Leute kauften den Battle Pass, dass Valve beschloss (in einem ungläubigen Schritt, wenn man die Trends des modernen Spielens bedenkt), dass es seine Bemühungen besser auf Updates für das Spiel konzentrieren und Inhalte für jeden Spieler bereitstellen würde, unabhängig davon, wie viel Geld er für Dota 2 ausgegeben hat.

Es ist miserabel, dass wir diese Entscheidung so sehr loben müssen, aber wenn man sich die anderen Könige des Live-Dienstes anschaut und sieht, dass sie alle nicht nur so viel Geld wie möglich von Ihnen wollen, sondern auch Ihre Zeit, scheint es, als könnten wir genauso gut aufhören, irgendetwas mit unseren Freunden zu spielen und stattdessen ein einsames Leben mit Einzelspieler-Titeln suchen. Auf die Frage, wie viel Geld genug ist, würden die meisten Gaming-Unternehmen über die Frage lachen und immer mehr von ihren Cash-Cow-Verbrauchern wollen, bis der nächste große Trend auftaucht und sie dazu bringt, ihre Server abzuschalten, obwohl sie sechs Monate zuvor geschworen hatten, das Spielen für immer verändert zu haben.

Stattdessen hat sich Valve bei dieser Gelegenheit angesehen, wie es sich tatsächlich wieder um Dota 2 bemühen kann und sich vom einfachen Weg der Kosmetik entfernt hat. Das Unternehmen ist immer noch hinter Ihrer Zeit und Ihrem Geld her, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es gibt viel bessere Möglichkeiten, Ihre Taschen zu füllen und Ihre Kunden glücklich zu machen, als das Battle-Pass-Modell.

Battle Passes sind vielleicht der erfolgreichste Betrug in der Geschichte der Videospiele. "Oh", sagt der gesichtslose Manager. "Wir haben gehört, dass ihr es hasst, um die besten Skins im Spiel zu spielen, also haben wir sie jetzt für alle zugänglich gemacht."

Man könnte meinen, dass das gut klingt, die Lösung für all deine Probleme, und dann ist der Battle Pass nicht zu verdienen, ohne Geld auszugeben, während du dir früher in den meisten dieser Spiele eine Lootbox schnappen konntest, wenn du aufgestiegen bist oder Herausforderungen abgeschlossen hast. Außerdem musst du jetzt so viel Zeit wie möglich damit verbringen, das Spiel zu spielen, sonst riskierst du, die Skins der Saison zu verpassen, die nie wieder zurückkehren werden. Im Wesentlichen, wo Lootboxen nur nach Ihrem Geld fragten und dem Spieler die Verantwortung auferlegten, zu entscheiden, ob er sie kaufen möchte oder nicht, spielen Battle Passes mit der Angst, etwas zu verpassen, und zwingen Sie, Geld und Zeit auszugeben, um die gleichen Skins wie alle anderen zu erhalten. Es gibt keine Zufälligkeit, keinen Spaß, etwas in eine Schachtel zu bekommen, das Ihr Freund nicht bekommen hat.

Selbst dann gibt es in extrem gierigen Fällen wie Overwatch 2 immer noch Skins, die Sie nicht verdienen können, sondern stattdessen zu Wucherpreisen im In-Game-Shop gekauft werden müssen. Kürzlich hat Blizzard mit dem Invasions-Bundle für Overwatch 2 damit geworben, 15 US-Dollar für etwas auszugeben, das zuvor versprochen wurde, Teil des Basisspiels zu sein, und sie werben dafür, dass es einen 19-Dollar-Skin in diesem Bundle gibt. Bei 19 US-Dollar, dem Preis eines neuen Indie-Spiels, müssen wir uns fragen, ob diese überhaupt noch als Mikrotransaktionen angesehen werden können.

Ein Punkt, den Valve in seinem Blogbeitrag angesprochen hat, warum es Battle Passes aufgibt, war, dass kaum jemand sie kaufte. Wenn dies auf andere beliebte Live-Service-Spiele zutrifft, wird es noch schwieriger, ein Battle-Pass-Modell zu verteidigen, da es nicht nur beweist, dass sich diese Titel auf Gier konzentrieren, anstatt sich selbst besser zu machen, sondern sie bedienen auch nur die "Wale", auch bekannt als die Leute mit genug Geld und Zeit, dass sie gerne überschwängliche Geldbeträge für die neuesten Skins wegwerfen. Emotes usw.

Ich glaube, wir haben den Battle Passes ihren Lauf gelassen, und bei einigen Titeln ist es an der Zeit, dass sie aufgegeben werden, um den Spielern tatsächlich neue Inhalte zu präsentieren, die sie dazu bringen, das Spiel zu spielen. Es ist unmöglich, den Battle Pass aus einem Titel wie Fortnite zu entfernen, aber Epic Games schafft es immer noch, von Zeit zu Zeit neue Waffen, Kartenaktualisierungen und mehr in Fortnite einzuschleusen. Bei anderen Titeln kann man das nicht sagen, und wie immer wird eine treue Fangemeinde eher durch ein solides Spiel geschaffen, das ständig Aufmerksamkeit erhält, als durch eine Veröffentlichung, die sich nur darauf konzentriert, wie viel Geld es in kürzester Zeit von seiner Spielerbasis bekommen kann.