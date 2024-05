Dota 2 's Pudge wurde in über einer Milliarde Spielen gespielt

HQ

Dota 2 's Pudge ist still und leise einer der beliebtesten Videospielcharaktere aller Zeiten. Er hat vielleicht nicht die gleiche kulturelle Präsenz wie Lara Croft oder Master Chief, aber jedes MOBA hat einen Pudge, und die Millionen von Dota 2 Spielern kennen und lieben den gierigen, ekelhaften Charakter trotzdem.

So wie es aussieht, ist er mit Abstand der beliebteste Dota 2 Charakter. Laut Dotabuff (via PCGamer) wurde Pudge in über einer Milliarde Spielen gespielt. Er hat eine Pick-Rate von über 33%, was bedeutet, dass etwa 1 von 3 Dota-Spielen einen Pudge enthält.

Der zweitbeliebteste Charakter, Phantom Assassin, liegt rund 300 Millionen Spiele hinter Pudge. Dies zeigt nur, dass die Spieler einen großen, bulligen Jungen lieben, und das seit den Tagen von Dota 1.