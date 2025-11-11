Dota 2 führt "massives" Monster Hunter-Crossover ein

HQ

In einer der überraschenderen Crossover-Ankündigungen hat Valve enthüllt, dass Dota 2 mit Monster Hunter -Goodies aus der berühmten Action-RPG-Serie von Capcom verstärkt wird. Wie in einem Blogbeitrag beschrieben, wurde uns mitgeteilt, dass die beiden Spielgiganten für ein "riesiges" Event aufeinandertreffen, das "neue Sets, neue Haustiere, ein neues Jagd- und Crafting-System im Spiel und natürlich Monster" bringen wird.

Insgesamt gibt es sechs Monster Hunter Sets zu sammeln, von denen jedes ein klassisches Monster Hunter Rüstungsset in die Dota Welt bringt und von denen jedes drei herstellbare alternative Versionen hat. Uns wurde gesagt, dass das Kernset für alle Dota 2 -Spieler kostenlos erhältlich sein wird, um sie kostenlos zu verdienen, indem sie geerntete Materialien verwenden, um die verschiedenen Teile herzustellen, und von da an könnt ihr sie mit kostenpflichtigen Elementen weiter erweitern.

Zu diesen Sets gehören ein Palico Kurier mit herstellbaren Kostümen, ein Haustier Poogie mit herstellbaren Outfits, ein thematisches Musikpaket und eine saisonale Spray-Sammlung, von denen die meisten über die Premium-Expedition Pack erhältlich sind.

Alle diese Gegenstände bleiben in den nächsten drei Monaten in Dota 2 zugänglich, also loggt euch ein und arbeitet euch durch die Herausforderungen, wenn ihr eurem Dota -Erlebnis etwas Monster Hunter -Flair verleihen wollt.