Wenn man es auf makroebene betrachtet, gibt es viele Gründe, Outerloops Dosa Divas zu schätzen. Eine emotionale Geschichte über das Wiederschmieden familiärer Bindungen, eine Kochsuite, die durch eine Reihe von Minispielen in das Gameplay eingebettet ist, ein rundenbasiertes Strategie-Kampfangebot, das Fokus und Kontrolle erfordert, aber nie überwältigend wirkt. Es gibt einige hervorragende Säulen, die dieses Indie-Abenteuer tragen, nicht zuletzt der Kunststil, der der südasiatischen Inspiration des Projekts weiter Tribut zollt. Trotz all dem wirkt Dosa Divas auch als Produkt seines eigenen Potenzials, da jedem dieser Schlüssel- und typischerweise vielversprechenden Bereiche das Maß an Finesse und Tiefe fehlt, das nötig ist, um das größere Projekt auf die nächste Stufe zu heben. Dosa Divas ist, einfach gesagt, ein interessantes Indie-Spiel mit großartigen Ideen, die vielleicht noch nicht ganz umgesetzt werden.

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Die Prämisse des Spiels ist, zwei Schwestern zu verfolgen, die nach Jahren nach Hause zurückkehren, um wieder Kontakt zur Familie zu finden und vergangene Fehler zu korrigieren. Die narrative Substanz im Zentrum des Spiels funktioniert und bildet eine solide Grundlage, um ein breiteres Erlebnis aufzubauen, wobei die Liebe der Familie zum Kochen und Essen als Klebstoff dient, der alles zusammenhält. Man reist durch einige verschiedene Orte, hilft einigen Einheimischen, trifft einen ehemaligen Verbündeten und arbeitet daran, die Beziehung zu reparieren, während man anonyme Anwälte und Führungskräfte abwehrt, die vom übergeordneten Bösewicht der Geschichte angestellt sind. Kurz gesagt, die dritte Schwester dieser größeren Familie, Lina, hat ein persönlichkeitsloses Food-Imperium geschaffen, das das Herz und die Seele aus der Küche nimmt und sich stattdessen auf Gewinnmargen konzentriert. Ihre Expansion und ihr Unternehmenswachstum haben die Umwelt belastet, und es liegt an euch, dem Protagonisten-Schwesterduo Samara und Amani, dieses Fast-Food-Imperium zu zerstören und Lina erneut zu zeigen, warum Menschen leben sollten, um zu essen, statt einfach zu essen, um zu leben.

All das funktioniert aus erzählerischer Sicht effektiv, auch wenn es manchmal etwas offensichtlich wirkt. Als Vehikel, um die Geschichte voranzutreiben, funktioniert es, auch wenn einige der bizarreren Elemente, darunter die gottgleichen Kochmechs, weniger wirkungsvoll sind, da die Erzählung etwas Finesse bei der Erklärung fehlt. Ich werde die vertonte Erzählung loben und dafür, dass die Geschichte nicht mit unnötigem Fluff schleppt, aber sie hätte von einer fesselnderen Erzählweise profitieren können, die über einfache Charakterkunst-Pop-ups mit einem vertonten Dialogfeld darunter hinausgeht.

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Wenn man sich das Gameplay anschaut, ist es genau hier, dass die meisten halbherzigen großen Ideen ins Spiel kommen, denn Dosa Divas macht normalerweise nichts Schlechtes, es fehlt nur die großartige Idee, die man auf eine Weise umgesetzt hat, die man nicht anders kann, als sie zu bewundern. Der Kampf verwendet ein rundenbasiertes Strategiesystem, bei dem in jeder Runde sowohl dein Dreierteam als auch die bis zu drei Gegner einmal angreifen. Es gibt ein grundlegendes Typisierungssystem, das an die 'Flavours' im Kochmechanik gebunden ist, bei dem die Gegner eine festgelegte Auswahl an Typen haben und man durch das Kombinieren der Angriffe desselben Typs einen Gegner 'füllen' und ihn im Grunde für ein paar Runden betäuben kann. Obendrein gibt es eine Pariermechanik à la Clair Obscur: Expedition 33, bei der du gegnerische Treffer neutralisieren kannst, indem du deine Blocks im richtigen Moment timingst. Auf dem Papier gibt es also einige Ideen im Spiel, von denen wir wissen, dass sie harmonisch zusammenarbeiten können, aber in Dosa Divas werden jede vielleicht in ihrem rudimentärsten Zustand angeboten. Auch hier ist es keine schlechte Wahl, es bedeutet nur, dass die verschiedenen mechanischen Ideen keine Wirkung haben und keine einzelne hervorsticht und beeindruckt. Am Ende gehst du einfach nur durch die Abläufe und denkst nie wirklich darüber nach, wie du jedes Kampfszenario angehst, da du weißt, dass das Spiel dich nie für eine schlechte Entscheidung oder eine schlecht getimte Aktion bestrafen wird.

Dann gibt es noch das Kochsystem. Es basiert auf einem Ressourcen-Sammelelement, bei dem du die vier kleinen Level erkundest, Zutaten an bestimmten Orten sammelst oder exotischere Gegenstände von einem Händler kaufst und diese dann nutzt, um bestimmte Rezepte zu erstellen. Kochen ist so einfach wie das Eingeben der richtigen Zutaten in ein Rezept, das Abschließen schneller WarioWare-ähnlicher Minispiele, von denen es nur etwa fünf gibt, und dann das Gericht nutzen, um Bestellungen (Nebenquests) oder als Heilgegenstände im Kampf zu erledigen. Auch hier funktioniert das alles aus einer übergeordneten Perspektive, aber es ist auch so rudimentär und geradlinig umgesetzt, dass es nie wirklich einen Eindruck hinterlässt oder keine Kernmechanik oder Designentscheidung als spielbestimmendes Element hervorsticht.

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Für mich ist das die ganze Geschichte von Dosa Divas. Hier gibt es ein Spiel mit Momenten der Qualität, die durch einfach integrierte Ideen getrübt werden. Es gibt ein Level- und Attributverbesserungssystem, das nicht unbedingt vorhanden sein muss, es gibt kleine Level zu erkunden, die über die Hauptgeschichte hinaus wenig Interessantes bieten, es gibt einen Fertigkeiten- und Fortschrittsbaum, der sich eher wie ein Überdenken als wie ein zentrales Designelement anfühlt... Du verstehst, worauf ich hinauswill.

Was ein komplettes Spiel angeht, lässt Dosa Divas tatsächlich nirgendwo den Ball fallen. Alle Features, die Outerloop übernommen hat, funktionieren wie vorgesehen, und obwohl es etwas Haken bei Bewegung und Erkundung gibt, ist es insgesamt ein gut zusammengestelltes Spiel. Aber es fühlt sich auch so an, als hätte es hier viel mehr geben können, oder vielmehr einen größeren Fokus auf einige Designelemente und das Weglassen weiterer, um eine verfeinerte kreative Vision zu schaffen. So wie es ist, ist Dosa Divas ein völlig akzeptables Spiel, aber es hatte das Potenzial, viel mehr zu werden.