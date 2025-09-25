Dorothy ist im neuesten Trailer von Wicked: For Good am Horizont zu sehen

HQ

Das erste Kapitel der Wicked-Geschichte wurde ein großer Hit und Erfolg für Universal und war schließlich einer der umsatzstärksten Streifen des Jahres 2024 und auch ein ziemlich großer Hit bei Fans und Kritikern gleichermaßen. Zu sagen, dass das Interesse am kommenden zweiten und letzten Kapitel groß ist, ist wohl ein bisschen untertrieben.

Diesen November kommt Wicked: For Good in die Kinos und zeigt Cynthia Erivo als Elphaba und Ariana Grande als Glinda. John M. Chu kehrt auf den Regiestuhl zurück und führt eine Besetzung an, zu der auch bekannte Gesichter wie Jeff Goldblum, Michelle Yeoh und Jonathan Bailey gehören.

Was das zweite Kapitel betrifft, so wird es den Film im Grunde mit The Wizard of Oz verbinden, da wir Teaser von ikonischen Charakteren wie dem Blechmann und dem ängstlichen Löwe zu sehen bekommen, und auch hier die ernste Nachricht (in diesem Zusammenhang, als "Wicked Witch" ist Elphaba im Wesentlichen der gute Kerl...), dass ein bestimmtes Mädchen aus Kansas vom Himmel gefallen ist.

Die vollständige Zusammenfassung für Wicked: For Good erklärt: "Elphaba (Cynthia Erivo), die nun als die böse Hexe des Westens dämonisiert wird, lebt im Exil, versteckt im Ozian-Wald, während sie ihren Kampf für die Freiheit von Oz' zum Schweigen gebrachten Tieren fortsetzt und verzweifelt versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, die sie über den Zauberer (Jeff Goldblum) weiß.

"Glinda ist unterdessen zum glamourösen Symbol der Güte für ganz Oz geworden, lebt im Palast in Emerald City und schwelgt in den Vorteilen von Ruhm und Popularität. Unter der Anleitung von Madame Morrible (Oscar-Preisträgerin® Michelle Yeoh) wird Glinda eingesetzt, um Oz als überschäumender Trost zu spenden und den Massen zu versichern, dass unter der Herrschaft des Zauberers alles in Ordnung ist.

"Als Glindas Ruhm zunimmt und sie sich darauf vorbereitet, Prinz Fiyero (Olivier-Preisträger und Emmy- und SAG-Nominierter Jonathan Bailey) in einer spektakulären Ozian-Hochzeit zu heiraten, wird sie von ihrer Trennung von Elphaba heimgesucht. Sie versucht, eine Versöhnung zwischen Elphaba und dem Zauberer zu vermitteln, aber diese Bemühungen scheitern und Elphaba und Glinda werden nur noch weiter voneinander entfernt. Die Nachbeben werden Boq (der für den Tony nominierte Ethan Slater) und Fiyero für immer verändern und die Sicherheit von Elphabas Schwester Nessarose (Marissa Bode) bedrohen, als ein Mädchen aus Kansas in ihr aller Leben kracht.

"Als sich ein wütender Mob gegen die Böse Hexe erhebt, müssen Glinda und Elphaba ein letztes Mal zusammenkommen. Da ihre einzigartige Freundschaft nun der Dreh- und Angelpunkt ihrer Zukunft ist, werden sie sich wirklich sehen müssen, mit Ehrlichkeit und Empathie, wenn sie sich selbst und ganz Oz für immer verändern wollen."

Den neuesten Trailer zum Film könnt ihr euch unten ansehen, alles vor seiner Premiere am 21. November.