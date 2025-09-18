Doritos reist nach Hawkins für eine neue Kollaboration mit Stranger Things

HQ

Wir nähern uns dem großen Abschluss von Stranger Things, denn im November werden die ersten Episoden für Staffel 5 erscheinen, bevor am 25. Dezember weitere Episoden und dann am 31. Dezember das große Finale folgen.

In Anbetracht dessen werden Netflix und Doritos zu einer Reihe neuer Produkte kombiniert, die sich um die übernatürliche Serie drehen. Laut Bloody Disgusting gehören dazu einzigartige Chips-Geschmacksrichtungen, die die ikonische Geschmacksrichtung Cool Ranch mit Stranger Pizza kombinieren. Es gibt auch eine zweite Chip-Variante, die für die Zeile Doritos Minis ist und ebenfalls Glow in the Dark Spicy Sweet Chilli heißt.

Aber das ist noch nicht alles, es gibt sogar Stranger Things Doritos Dips in freier Wildbahn, einschließlich eines Black Garlic Dip, den Fans in Großbritannien bei Tesco finden können. Es hat eine klebrige und schwarze Textur, die ein wenig an die matschige und beunruhigende Welt des Upside Down erinnert.

Wirst du ein paar Doritos Stranger Things Goodies ergattern, wenn du dir Staffel 5 der Serie ansiehst?

