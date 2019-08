Doraemon Story of Seasons fährt Ernte im Oktober ein

Harvest Moon wird mittlerweile unter dem Titel Story of Seasons weitergeführt und diese Reihe erfährt noch in diesem Jahr eine neue Veröffentlichung. Fans der charmanten Farmsimulation werden Doraemon Story of Seasons ab dem 11. Oktober auf Switch und PC erleben können, das hat uns Publisher Bandai Namco diese Woche bestätigt. Ein Entwickler namens Brownies und das Studio Marvelous kündigten bereits im Frühjahr die Lokalisation an, der Titel stammt nämlich ursprünglich aus Japan. Nun gibt es den offiziellen Termin für dieses wahrhaft farbenfrohe Spiel.