Dora die Entdeckerin bekommt im kommenden Paramount+-Film wieder eine Live-Action-Behandlung

Wir haben in der Vergangenheit mehrfach gesehen, wie Dora the Explorer in einen Live-Action-Film verwandelt wurde, wobei der prominenteste der von Isabela Merced geführte Dora and the Lost City of Gold war. In diesem Sommer wird die berühmte Kinderfigur in einen weiteren Live-Action-Film verwandelt, mit einer anderen Besetzung und einer anderen Handlung.

Er heißt Dora and the Search for Sol Dorado und ist ein Streaming-Film, der bereits am 2. Juli auf Paramount+ erscheinen wird. Der Film zeigt Samantha Lorraine in der Hauptrolle des erkundenden Jungen, mit Gabriel Iglesias als Boots der Affe, Jacob Rodriguez als Diego, Daniella Pineda als Camila und mehr.

In dem Film reisen Dora und Diego und eine Handvoll ihrer Freunde durch den Amazonas-Dschungel auf der Suche nach einem mächtigen Schatz, um ihn vor den Händen von Feinden zu schützen.

Sie können sich den Trailer für den Film unten ansehen, um zu sehen, ob Sie die Familie versammeln sollten, um ihn am 2. Juli zu sehen.