Dopinder und Blind Al kehren in Deadpool 3 zurück

Heute hat Alex darüber geschrieben, dass Matthew MacFadyen der Besetzung von Deadpool 3 beitritt, aber wir werden nicht nur neue Gesichter im Marvel Cinematic Universe-Debüt des unflätigen Helden sehen.

Deadline hat die Ehre zu enthüllen, dass Karan Soni und Leslie Uggams als Dopinder und Blind Al in Deadpool 3 zurückkehren werden, so dass wir uns auf weitere lustige Spielereien im Taxi freuen können und auf das, was man eine knallharte Mutterfigur / Mitbewohnerin nennen könnte.

Jetzt hoffe ich nur, dass Negasonic Teenage Warhead und Yukio ebenfalls zurückkehren werden. Wie steht es mit dir? Welche Charaktere möchtest du in Deadpool 3 sehen?