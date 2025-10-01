DoorDash stellt einen entzückenden autonomen Roboter vor, der Ihre Artikel ausliefert

HQ

Bereiten Sie sich darauf vor, die Straßen mit Robotern zu teilen, die Artikel an verzweifelte Verbraucher liefern. DoorDash hat eine neue autonome Maschine vorgestellt, die darauf abzielt, den lokalen Handel durch das Navigieren auf Straßen, Gehwegen und Radwegen zu beschleunigen.

Es ist als Dot bekannt, und was von dieser Maschine zu erwarten ist, erklärt der Mitbegründer und Leiter von DoorDash Labs, Stanley Tang, in einer Pressemitteilung Folgendes:

"Man braucht nicht immer ein Auto in voller Größe, um eine Tube Zahnpasta oder eine Packung Windeln zu liefern. Das ist die Erkenntnis hinter Dot. Der Durchbruch bestand nicht nur darin, es autonom zu machen, sondern es auch zuverlässig und effizient zu machen, um die Bedürfnisse lokaler Unternehmen und Verbraucher zu erfüllen. Dot wurde speziell für die Millionen von Lieferungen entwickelt, die wir jeden Tag ermöglichen. Er ist klein genug, um Türen und Einfahrten zu navigieren, schnell genug, um die Lebensmittelqualität zu erhalten, und intelligent genug, um die besten Lieferrouten zu optimieren. Jede Designentscheidung, von der kompakten Größe über die Geschwindigkeit bis hin zur Sensor-Suite, beruhte auf der Analyse von Milliarden von Lieferungen auf unserer globalen Plattform und dem Verständnis, was Händler und Verbraucher tatsächlich bewegt."

Das Dot wird nicht einfach über Nacht zu einem alltäglichen Merkmal in Städten auf der ganzen Welt. Es wird zunächst mit einem Early-Access-Programm in Tempe und Mesa in Arizona beginnen, aber unter der Annahme, dass es nach Plan verläuft, hofft DoorDash, dass das Dot Teil des "umfassendsten Bereitstellungsökosystems der Welt" wird.

