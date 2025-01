Doom: The Dark Ages Vorschau: Größer, düsterer und wütender

HQ

"In Doom haben wir dich gebeten, zu rennen und zu schießen, in Eternal bist du gesprungen und hast geschossen, und hier wollen wir, dass du stehst und kämpfst."

Der plaudernde Creative Director der Doom -Serie beginnt die Demonstration von Doom: The Dark Ages mit einer Aussage, die mich dazu bringt, spielen zu wollen, bevor ich auch nur eine Sekunde der frischen Gameplay-Sequenzen gesehen habe, die am Dienstag einer Versammlung der Weltpresse gezeigt wurden. Das sind Worte, die das ikonische Studio hinter Wolfenstein 3D, Doom, Quake und Rage ehren. "Stehen Sie auf und kämpfen". Der Doom Slayer ist neu geboren, die Makers haben ihm vor kurzem seine wahnsinnigen Superkräfte verliehen, und wenn wir jetzt das Band zurückspulen, ist es klarer denn je, dass er vor mehreren hundert Jahren am mächtigsten war.

Wie üblich gibt es überall Dämonen und die Arbeit von Doom Slayer ist nie beendet. Im kommenden The Dark Ages gibt es mehr Feinde, als die Spielserie je zuvor geboten hat, und um das Durcheinander reduzieren zu können und gleichzeitig furchtbar cool auszusehen, hat id Software ein paar neue Spielmechaniken entwickelt, die perfekt zum mittelalterlichen Designthema zu passen scheinen. Diesmal gibt es ein Shield Saw -Werkzeug, das sich sowohl beim Blocken als auch beim Parieren feindlicher Angriffe als nützlich erweist, aber auch als Projektil, das mit seinem Kettensägeblatt (das so typisch für die Spielserie ist) geworfen werden kann, um entgegenkommende Trümmer zu zersägen. Es ist auch möglich, den Schild als Werkzeug zu verwenden, um über Passagen zu schleudern, die zu weit sind, um darüber zu springen, etwas, das den Doom Slayer in einigen der Sequenzen, die wir gesehen haben, wie einen gepanzerten, blutbefleckten, mittelalterlichen Spider-Man aussehen lässt.

"Man fühlt sich wie der tödlichste Flipper der Welt, wenn man mit der Schildsäge herumhüpft und Dämonen zerschmettert", sagt Creative Director Hugo Martin.

Diesmal wird es keine Multiplayer- oder Koop-Komponente geben, weil die Spieler das nicht wollen, erklärt Martin. id hat seine ganze Energie in den Story-Modus selbst gesteckt.

id Software hat eine neue Version der hauseigenen Engine id Tech entwickelt, die nun größere Umgebungen und mehr Feinde rendern kann, ohne zu viel RAM zu verbrauchen. Dies hat dazu geführt, dass The Dark Ages im Vergleich zu Doom (2016) und Eternal weitläufiger und deutlich weniger eingeschlossen anfühlen. Es gibt sogar ausgewählte Teile jedes Levels, die laut Martin vom Sandbox-Typ sind, was neue Herausforderungen und vor allem Chancen mit sich bringt. "Stand and fight" bedeutet alles andere als superlineare Kämpfe in engen Gängen. Stattdessen geht es darum, nicht zurückzuweichen, immer anzugreifen und das unter den Prämissen, die man selbst für am meisten Spaß hält. Es scheint, dass in The Dark Ages eine größere Betonung auf Entscheidungen gelegt wird als zuvor und die Rollenspielelemente, die in die Schlachten in Eternal eingebaut waren, sind verschwunden.

Wir werden einen Drachen im dunklen Mittelalter fliegen lassen und einen 50 Meter hohen riesigen Atlan-Mech mit mittelalterlichen Waffen steuern.

Martin hebt auch die Tatsache hervor, dass das Studio auf die Kritik und den Input der Spieler gehört und The Dark Ages um eine richtige Geschichte herum aufgebaut hat, in der Zwischensequenzen, Sprachausgabe und Motion-Capture-Schauspiel eine solidere Grundlage bildeten. Nach dem, was ich gesehen habe, sehen die Bösewichte böser aus als je zuvor, und die einfache Mythologie der Serie scheint vertieft und erheblich erweitert worden zu sein, was sehr willkommen ist. Das Abenteuer beginnt in The Makers ' Haus, wo der Doom Slayer (ähnlich wie Gears of War ) für ein Verbrechen inhaftiert ist, das er nicht begangen hat. Ein paar Minuten später ist er befreit und verständlicherweise verärgert, was ihn dazu bringt, einen riesigen Conan-ähnlichen Umhang anzuziehen und sich eine der neuen mittelalterlichen Waffen zu schnappen, um Tod und Zerstörung in die Unterwelt zu bringen.

Doom: The Dark Ages sieht fantastisch aus. Es wirkt größer, stilvoller, düsterer, wütender und dunkler. Die Musik ist von Finishing Move und sie klang hervorragend in dem Material, das gezeigt wurde. Alte Freunde, neue Feinde, das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse verschiebt sich im Laufe des Spiels, was sehr gut mit dem mittelalterlichen Thema zusammenzuarbeiten scheint, so sehr, dass ich mich sehr auf den bevorstehenden Start am 15. Mai freue.