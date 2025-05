Doom: The Dark Ages und Revenge of the Savage Planet werden demnächst zum Game Pass hinzugefügt

HQ

Wir sind sechs Tage im Mai und damit hat Microsoft jetzt eine neue Reihe von Spielen enthüllt, die auf den Game Pass - und es liegt ein wirklich schöner Monat vor uns, mit einem gewissen bleilastigen Actionspiel als Mittelstück. Es gibt jedoch noch viele andere interessante Dinge für diejenigen, die andere Arten von Erfahrungen machen möchten.

Hier erfahren Sie, was Sie wann erwartet (Spiele mit * werden beim Start nicht zu Game Pass Standard hinzugefügt, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt zu Xbox Standard hinzugefügt):



Dredge (Cloud, Xbox Series S/X, PC)



Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Xbox und PC) - 7. Mai



Dungeons of Hinterberg (Xbox) - 7. Mai**



Flintlock: Die Belagerung der Morgendämmerung (Xbox Series S/X) - 7. Mai**



Metal Slug Tactics (Xbox) - 7. Mai**



Revenge of the Savage Planet (Cloud, Xbox Series S/X, PC) - 8. Mai*



Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Xbox und PC) - 8. Mai



Warhammer: Vermintide 2 (Cloud und Xbox) - 13. Mai



Doom: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series S/X, PC) - 15. Mai*



Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Xbox und PC) - 16. Mai*



Firefighting Simulator: The Squad (Cloud, Xbox und PC) - 20. Mai



Police Simulator: Patrol Officers (Cloud, Xbox und PC) - 20. Mai



Abonnenten können sich außerdem auf Vergünstigungen und andere Vorteile freuen, wie z. B. Nature Lord Bundle für Metaball und Game Pass Bonus Perk für UFL, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Wie üblich verlassen auch einige Spiele Game Pass, in diesem Fall am 15. Mai. Abonnenten haben bis dahin bis zu 20% Rabatt auf diese Titel, also stellen Sie sicher, dass Sie sie spielen oder kaufen, wenn Sie welche behalten möchten.