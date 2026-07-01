Doom: The Dark Ages - Revelation Vorschau: Eine "Premium"- und Eternal -codierte Erweiterung mit viel Ripping und Tearing

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Ich kann nicht genau sagen, warum weder Xbox noch Bethesda wirklich das Rampenlicht auf Doom: The Dark Ages ' Revelations-Erweiterung werfen wollen. Klar, es ist nur eine Erweiterung eines Actiontitels, der im Mai letzten Jahres erschienen ist, aber es ist auch eine Post-Launch-Ergänzung, die behauptet, ungefähr so groß zu sein wie die beiden The Ancient Gods-DLCs von Doom Eternal zusammen, und es ist zudem immer noch ein sehr hochwertiges Spielerlebnis, was bedeutet, dass es nicht billig gewesen sein kann. Und doch gab es abgesehen von einem Trailer auf der Xbox Games Showcase wenig Aufsehen für das Projekt, obwohl es in weniger als einer Woche am 7. Juli startet.

Glücklicherweise waren id Software und zwei seiner bekanntesten Ikonen, nämlich Hugo Martin und Marty Stratton, vor Ort, um die Presse durch eine geführte Demo des Revelations-DLCs zu führen, bevor sie auch für eine Fragerunde blieben. Es versteht sich von selbst, dass ich momentan viel vertrauter bin, was mich von dieser Erweiterung erwartet, und Junge, lass mich zunächst sagen, dass Doom-Fans auf eine Leckerei warten können.

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Zum einen wird uns gesagt, wir sollen mit einer Erweiterung rechnen, die etwa 10–12 Stunden dauert und von id als komplett "Premium-Erlebnis" betrachtet wird. Es handelt sich um ein Post-Game-Abenteuer, das nach den Ereignissen des Dunklen Zeitalters spielt, was bedeutet, dass es schwieriger sein soll als das Grundspiel, auch wenn die vorhandenen Schieberegler und Barrierefreiheitsfunktionen es dir ermöglichen, die Herausforderung nach eigenem Ermessen anzupassen.

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Revelations werden ebenfalls in zwei Kernelemente unterteilt. Der "Hauptpfad" ist der neue Story- und thematische Teil der Erweiterung, der etwa 60 % des Gesamtbetrags ausmacht, während das folgende "Endspiel" eine fortschreitende Reihe von Aktivitäten ist, die immer schwieriger werden und freigeschaltet werden, je mehr du schwierige Ziele meisterst. Diese Endgame-Aufgaben sind alle auf Master-Schwierigkeitsgrad eingestellt und werden freigeschaltet, sobald du im 'Basisspiel' den Abspann würfelst. Wir können uns auf neue Wege in den Levels freuen, Praetor Suit Encounters mit intensiven Arenakämpfen, Slayer Trials mit arcadeartigen Levels mit Punkteelementen, Rätseln, neuen Ressourcen und Upgrades und sogar klassische Doom-Levels, die mit aktuellen Gegnern und Waffen neu interpretiert wurden, aber ansonsten mit demselben Retro-Aussehen. Und es gibt noch mehr... Wenn du all diese Inhalte abschließt, erhältst du einen Astralschlüssel, um gegen einen "Uber-Boss" anzutreten, und wenn du diese Bedrohung besiegst, erhältst du den Master Arena Key, um die vier Master-Arenen zu betreten, die als "super intensive Kampfgebiete" gelten. Wenn du geschickt genug bist, diese zu meistern, bekommt das Ripatorium im Rahmen seiner 3.0-Version auch neue Features und Inhalte, die das Erstellen neuer Inhalte und Begegnungen immer einfacher machen.

"Dies ist der Höhepunkt von etwa einem Jahrzehnt Arbeit, ein echtes Beispiel für die Fortschritte, die in The Dark Ages eingeführt wurden, und das Highlight des Gameplays, in das sich so viele in Eternal verliebt haben."

Natürlich kommt das alles zu neuen, zurückkehrenden oder verbesserten Gegnern wie dem Archvile, dem Schmerzelementar, dem Zauberer, den lila Höllenrittern und den Zombies sowie sogar dem Spektralen Peitschentrauma. Es gibt sechs neue Level zum Erkunden im weiteren Bereich von Slayer's Hub, der auf dem Prinzip des erneuten Durchquerens und des Zurücklaufens nach Geheimnissen und zusätzlichen Goodies aufgebaut ist, wobei Martin diese neuen Level als "ziemlich anders als alles, was wir bisher gemacht haben" und auch als "einige der besten Arbeiten, die wir je gemacht haben" erklärt., wobei jedes Level wie ein Labyrinth in Revelation wirkt. Erwarte Unmengen an Sammelobjekten, eine Vielzahl von Aufgaben und Herausforderungen, und um auf Kurs zu bleiben, wird ein neues Zielrad eingeführt, mit dem du leicht zur nächsten Gelegenheit navigieren kannst.

Uns wird auch gesagt, dass Revelations, da es nach dem Dunklen Zeitalter spielt, bedeutet, dass es keinen Drachen Serrat zum Reiten gibt, noch irgendwelche Atlas-Mech-Spielsequenzen, da ich "mich auf den Slayer konzentrieren wollte". Ebenso werden wir größtenteils dieselben Waffen und Werkzeuge verwenden, mit Upgrades, die an den Anzug des Jägers gebunden sind – eine Entscheidung, die die erzählerische Richtung widerspiegelt, ein "entscheidendes Kapitel" zu bieten, das dem Jägerin folgt, während ihm seine Kräfte beraubt werden, ins Schwebezustand geworfen wird, und dann seinen Aufstieg und seine Flucht verfolgen, wobei er Dämonen brutal zerreißt und zerreißt. Und wir haben den Kettenspeer bisher bewusst nicht erwähnt, denn ehrlich gesagt scheint dieses Werkzeug das Herzstück dessen zu sein, was Revelations so spannend macht.

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Wenn das Mantra von Doom: The Dark Ages "Steh und kämpfe" war, mit der Schildsäge Gegner auf einer horizontalen Ebene verteidigt und zerhackt, dann ist die Idee hinter Revelations viel näher an der von Doom Eternal und seinem 'Schlag und Ausweichen'-ähnlichem Setup. Das läuft alles auf die Einführung des Kettenspeers hinaus, des dritten brauchbaren Nahkampfwerkzeugs, zwischen dem Spieler im Kampf schnell mit der Schildsäge und der bevorzugten Nahkampfwaffe wechseln können.

Der Fortschritt von Revelations ist an den Kettenspeer gebunden, und du musst dich mit der Waffe vertraut und geschickt machen, um den Hauptpfad zu vollenden, wobei verschiedene Upgrades und Verbesserungen im weiteren Revelations-Erlebnis entdeckt werden. Du musst ihn nicht ausschließlich benutzen, aber du musst den Kettenspeer bis zu einem gewissen Grad benutzen, um den Abspann zu würfeln, also bereite dich darauf vor, über die Schildsäge hinaus zu erkunden.

Was die Funktionsweise des Kettenspeers angeht, scheint er alles zu tun. Man kann damit zuschlagen und schneiden, um Rüstung zu zerstören, sie für einen Fernkampfangriff werfen, ankommende Projektile parieren und blocken, sogar einzigartige Fähigkeiten einsetzen, die man im Laufe der Geschichte sammelt, um besser durch die Streitkräfte der Hölle zu schneiden. Und das alles kommt noch zu den einzigartigen Glory Kills und der Möglichkeit, mit dem Meat Hook in den Levels zu greifen und zu gleiten, der nicht mehr nur dann einsetzbar ist, wenn eine Super-Schrotflinte in den Händen des Slayers ist, was den Weg für noch mehr Vielfalt an Schießen ebnet.

Martin erklärte häufig, dass der Kettenspeer nicht einfach zu erlernen sei, aber dass man sich "einmal gemeistert fühlt, wie ein Jedi". Er fügt sogar hinzu, dass es ein Werkzeug ist, das die größere Expansion widerspiegelt, und dass es "es wert ist, deine Zeit zu meistern" – etwas, das Fans im Hinterkopf behalten müssen, wenn sie das dreibalken-Energiesystem betrachten, das definiert, welche Fähigkeiten du nutzen kannst und wann du sie einsetzen darfst. Wie dem auch sei, der Kettenspeer sieht ehrlich gesagt großartig aus und ist ein wahres Werkzeug, das dem Slayer selbst würdig ist.

Obwohl ich die Revelations-Erweiterung noch nicht gespielt habe, gibt mir das, was ich bisher gesehen habe, viel Zuversicht, dass diese Erweiterung liefern und unter Doom-Fans ein Erfolg sein wird. Wie Martin und Stratton erklären, ist dies der Höhepunkt von etwa einem Jahrzehnt Arbeit, ein wahres Beispiel für die Fortschritte, die in The Dark Ages eingeführt wurden, und den Gipfel des Gameplays, in den sich so viele in Eternal verliebt haben. Wenn du Doom liebst und das letztjährige Angebot genossen hast, entwickelt sich Revelations zu einer Pflichterweiterung.