Doom: The Dark Ages Physical Edition erfordert den Download der Vollversion des Spiels

Der Doom Slayer ist zurück und wieder bereit, Dämonen und alle anderen Höllenbrut auf seinem Weg zu töten. Aber mit dem neuesten Teil der kultigen Spielserie ist nicht alles in Ordnung - zumindest nicht für diejenigen, die in die physische Ausgabe investiert haben. Es stellt sich heraus, dass die Disc im Wesentlichen leer ist und nur als Installationsschlüssel dient.

Mit anderen Worten, ein vollständiger Download des Spiels ist erforderlich, unabhängig davon, ob Sie es digital oder auf Disc gekauft haben. Es ist eine Praxis, die immer häufiger zu werden scheint, insbesondere mit der kommenden Switch 2, bei der viele Cartridges auch ausschließlich als Zugriffstasten fungieren sollen.

"Die physische Edition von Doom: The Dark Ages ist im Grunde eine Switch 2 Key Card (ohne auf Switch 2 zu sein). Es gibt ein paar Daten auf der Disc, aber der Großteil muss heruntergeladen werden und kann nicht nur von den physischen Medien abgespielt werden."

Bethesda und id Software haben sich noch nicht dazu geäußert, warum sie sich dafür entschieden haben, die Disc zu einem bloßen Key zu machen, aber es weckt eindeutig Bedenken bei denen, die immer noch Wert auf physische Editionen legen – und in sie investieren. Was passiert an dem Tag, an dem das Spiel nicht mehr von den Servern heruntergeladen werden kann?

