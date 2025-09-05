Doom: The Dark Ages läuft mit "durchschnittlich 83 Bildern pro Sekunde" auf ROG Xbox Ally X

HQ

Am 16. Oktober beginnt Microsofts tragbares Xbox-Abenteuer, wenn sie sich mit Asus zusammentun, um den ROG Xbox Ally zu veröffentlichen, einen tragbaren Gaming-Computer mit einem von der Xbox inspirierten Layout und Menüsystem, das für Dienste wie Game Pass optimiert ist. Es wird ein ziemlich teures Stück Hardware sein (obwohl es eine billigere Version gibt), aber Sie bekommen auch viel Leistung für Ihr Geld.

Die Hardware-Experten von Tom's Guide hatten die Gelegenheit, das Gerät genauer unter die Lupe zu nehmen und es mit einem der grafikintensivsten Spiele auf dem Markt, Doom: The Dark Ages, einem Spiel, das dafür berüchtigt ist, Computer in Schwierigkeiten zu bringen, an seine Grenzen zu bringen. Trotzdem waren sie von der Leistung sehr beeindruckt und kamen zu dem Schluss (transkribiert von Pure Xbox):

"Die Zahlen, die ich bekommen habe, sind der Wahnsinn. Zum Beispiel habe ich hier Doom: The Dark Ages ausgeführt, und mit 1080p auf Medium (Einstellungen) und aktiviertem FSR kann ich durchschnittlich 83 Bilder pro Sekunde erzielen.

"Gears of War: Reloaded war auf eine Mischung aus Ultra- und High-Einstellungen eingestellt - das waren felsenfeste 60 Bilder pro Sekunde. Diese Zahlen sind bei Gaming-Handhelds unerhört."

Sie schließen mit der Feststellung, dass "dies ALLES verändert". Es hört sich so an, als würde das tragbare Gaming nächsten Monat einen echten Schub bekommen. Planen Sie, die ROG Xbox Ally zu erhalten, und wenn ja, in welcher Version?