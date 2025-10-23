Doom: The Dark Ages jetzt korrekt spielbar auf ROG Xbox Ally

HQ

Neulich haben wir auf Gamereactor unseren Test der Asus ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X veröffentlicht, den beiden neuen Gaming-PC-Modellen im Handheld-Konsolenformat, die der Hardware-Hersteller und der Software-Riese in Zusammenarbeit auf den Markt gebracht haben. In Spanien haben wir die 600 € teure "vanilla"-Version getestet, während in Dänemark die 900 € teure "Premium"-Version getestet wurde.

Während es einen deutlichen und logischen Leistungssprung zwischen den beiden Maschinen gibt, hatten wir auf beiden viele, viele Probleme mit der Tatsache, dass sie auf einem Windows 11-System laufen. Tastaturen, die nicht erscheinen, Befehle, die nicht funktionieren, Schwierigkeiten bei der Ausführung...

Andere Probleme mit den ersten getesteten Spielen haben vielleicht mehr mit Kompatibilität und Optimierung zu tun, aber das kann man erst nach dem Update wissen. Aus diesem Grund haben wir ein paar Tage nach der Veröffentlichung des neuen ROG Xbox Ally wieder Spiele wie Doom: The Dark Ages getestet und auch versucht, andere Titel aus dem riesigen Xbox- und Game Pass-Katalog zu spielen.

Hier sind einige Ergebnisse nach der Veröffentlichung mit dem grundlegenden ROG Xbox Ally.

Das neueste Doom ist in Betrieb und sehr gut

Unten seht ihr den Unterschied zwischen dem Spiel, das bei der Veröffentlichung spielbar war (es kam im Fenstermodus, war nicht optimiert und lief kaum) und dem Spiel, das nach dem Patch nur wenige Tage später übrig geblieben ist. Tag und Nacht. Oder, naja, Doom: The Dark Ages zu sein, Nacht für Nacht.

Doom: The Dark Ages auf ROG Xbox Ally out of the box (ohne Patch)

HQ

Doom: The Dark Ages auf ROG Xbox Ally mit dem Optimierungspatch

HQ

Forza Horizon 5 läuft jetzt viel flüssiger

FH5 hat auch von den Updates profitiert, aber in diesem Fall vielleicht mehr von den Systemupdates. Es gibt keine Probleme mehr, und das Pause-Menü wird nicht mehr angezeigt, ohne eine Taste zu drücken.

Forza Horizon 5 auf ROG Xbox Ally sofort einsatzbereit

HQ

Forza Horizon 5 auf ROG Xbox Ally nach mehreren Updates

HQ

Keeper "stolpert immer noch"

Der neue und fabelhafte Keeper, das Leuchtturm-Fantasy-Adventure von Double Fine, kann zwar rennen, aber er stolpert genau wie sein Protagonist. Wir haben etwas schwarzes Flackern sowie Framerate-Einbrüche und Schluckauf festgestellt.

HQ

The Outer Worlds 2 muss erst landen, bevor es wieder abheben kann.

Es sieht so aus, als ob Obsidians neuer Smash-Hit (lesen Sie unsere Rezension zu The Outer Worlds 2) die Doom: ADD- oder FH5-Behandlung benötigt, bevor er nächste Woche auf den Markt kommt, oder in den ersten Tagen des Verkaufs, denn bisher läuft er nicht reibungslos und ist zweimal auf unseren Desktop abgestürzt.

HQ

Auf der anderen Seite ist Indiana Jones and the Great Circle immer noch unspielbar, zumindest nach unserer Erfahrung, wegen des gleichen Update-Fehlers, den wir letzte Woche bekommen haben. Killer Instinct, der auch nicht funktioniert hat, konnten wir nicht noch einmal testen. Ein älteres, weniger anspruchsvolles Spiel, Capcoms Resident Evil VII: Biohazard, lässt sich jedoch problemlos herunterladen, installieren und starten, stürzt jedoch beim Versuch, das Spiel zu starten, ab. Noch einer, der dringend ein grünes Kraut braucht.