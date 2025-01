Doom: The Dark Ages ist nicht das Ende - id Software verspricht, dass noch mehr kommen wird

HQ

Es mag für die meisten wie eine offensichtliche Schlussfolgerung erscheinen, wenn man bedenkt, wie gut sich das Franchise im Laufe der Jahre verkauft hat, aber id Software verspricht, dass Doom: The Dark Ages in keiner Weise das Ende der Serie markiert. Dies wurde vom Creative Director des Spiels, Hugo Martin, während eines kürzlichen Preview-Events klargestellt, bei dem er erwähnte, dass The Dark Ages nicht "das Ende von etwas" sein soll und dass sich das Team derzeit voll und ganz auf die Veröffentlichung konzentriert.

"Es ist nicht dazu gedacht, das Ende von etwas zu sein."

"Ehrlich gesagt, konzentrieren wir uns im Moment wirklich nur darauf – aber Doom: The Dark Ages ist kein Punkt am Ende eines Satzes."

Martin deutete weiter an, dass es tatsächlich Pläne für zukünftige Spiele im Doom-Universum gibt, auch wenn id Software aus verständlichen Gründen zu diesem Zeitpunkt noch nichts Genaueres verraten kann.

Freust du dich auf The Dark Ages? Und was erhoffst du dir als nächstes für den Schlächter und seine Gefährten?"