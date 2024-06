Doom: The Dark Ages in sechs neuen Screenshots gezeigt

HQ

Wie bereits zuvor gemunkelt, wurde Doom: The Dark Ages während des Xbox Games Showcase am Sonntagabend angekündigt, und in einem ersten Trailer bekamen wir einen Blick auf ein wirklich fleischiges Abenteuer mit genau der Art von bleihaltiger Action, die wir mit der Serie in Verbindung bringen.

Jetzt haben wir auch die ersten sechs Bilder aus dem Spiel erhalten, die alle echte In-Game-Grafiken zeigen, also nutzen Sie die Gelegenheit, diese richtig zu vergrößern, um zu analysieren, was id Software im nächsten Jahr anbieten wird. Doom: The Dark Ages wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X (ebenfalls im Game Pass enthalten) veröffentlicht, sodass fast jeder den Spaß genießen kann.