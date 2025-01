Doom: The Dark Ages für den Start im Mai bestätigt

HQ

Wir wussten vor dem Xbox Developer Direct, dass Doom: The Dark Ages von id Software einen erheblichen Teil der Show einnehmen würde, zum Teil, weil erwartet wurde, dass es fast fertig sein würde, auf PC, PS5 und Xbox Series X/S zu erscheinen. Das hat sich nun bestätigt.

id Software und Bethesda haben bekannt gegeben, dass Doom: The Dark Ages am 15. Mai 2025 debütieren wird, und gleichzeitig eine Reihe zusätzlicher Details bestätigt. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass das Spiel ein Prequel ist, das Jahrhunderte vor Doom (2016) spielt, dass es eine kraftvollere und traditionellere Version des Doom Slayer bietet, bei der das Ziel darin besteht, den Kampf direkt zu den Feinden zu tragen, anstatt sich akrobatisch wie in Doom Eternal zu bewegen, und dass es einen größeren Fokus auf Storytelling und Einzelspieler-Inhalte gibt.

Dieser mittelalterliche Krieg auf Hell wird als eine Art Rückkehr zur Form der Serie angesehen, was langjährige Fans begeistern dürfte. Es hat auch einen geerdeteren Ansatz, der es zugänglicher machen sollte, während der Prequel-Charakter es zum perfekten Ort für neue Spieler macht, um einzusteigen. Es wird Schieberegler für den Schwierigkeitsgrad geben, die du an das Gameplay anpassen kannst, eine langsamere, kugelhöllenartige Struktur, wiederkehrende und auch aufgefrischte Feinde und neue Tools wie das Shield Saw, über das uns Petter in seiner Vorschau auf das Spiel mehr erzählt.

Während der Präsentation von Developer Direct enthüllten Marty Stratton und Hugo Martin von id Software eine Reihe von Erklärungen für das, was sie mit Doom: The Dark Ages erreichen wollen, wie zum Beispiel, dass dieses Spiel die bisher "größten, bösesten Dämonen" und die "lächerlichsten Waffen, die wir je entwickelt haben " enthalten wird. Dazu gehören drei Nahkampfwaffenoptionen, die einen Stachelkeule, einen Eisenflegel und einen elektrischen Handschuh umfassen, der das Verprügeln von Dämonen in Kombination mit dem Wurfwaffen Shield Saw noch effektiver macht. Mit einem verbesserten Glory Kill -System, das mehr Kontrolle in die Hände des Spielers legt und es ermöglicht, Finisher einfacher auszuführen, ist dies alles Teil des " only in Doom" -Leitbildes.

Die Levels führen die Doom Slayer zu neuen Biomen und Orten, von denen einige als Sandbox-ähnliche Gebiete "voller Krieg und Reichtümer" beschrieben werden, die ein Erlebnis bieten, das der "größte Spielbereich aller Zeiten in einem Doom-Spiel" ist. Diese werden vollgepackt sein mit bekannten und aufgefrischten Feinden, und um Ihnen zu helfen, sich durch die Horden zu kämpfen, Du kannst davon ausgehen, dass du manchmal auf einem feuerspeienden Drachen reiten und sogar einen der riesigen Atlan Mechs steuern kannst, die id verspricht, auch keine Nischensysteme zu sein und die beide mehrmals im Laufe der Geschichte auftauchen und verbesserungswürdige Elemente haben.

id sagt auch ausdrücklich, dass Doom: The Dark Ages ein Erlebnis bieten wird, das es wie ein "Sommer-Blockbuster-Event" hervorhebt, und ein Teil davon kommt von der fokussierteren Handlung, die "die Erzählung aus dem Kodex in die Zwischensequenzen gebracht hat".

Unnötig zu erwähnen, dass Doom -Fans und Shooter-Liebhaber etwas ganz Besonderes im Auge behalten können, wenn Doom: The Dark Ages am 15. Mai auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.