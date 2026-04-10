Doom: The Dark Ages durchsucht Diablo Immortal für ein spezielles, begrenztes Event ab nächster Woche

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Die Welt von Sanctuary wird sich dank eines Besuchs von id Softwares Doom: The Dark Ages bald erweitern. Wenn wir uns speziell Diablo Immortal anschauen, wurde uns nun gesagt, wie sich das Doom-Crossover auf das mobile Action-RPG auswirken wird, das ab nächster Woche thematische Inhalte bieten wird.

Das Ereignis, das am 16. April eröffnet und bis zum 13. Mai läuft, gilt als The Slayers Reign. In diesem Crossover können Spieler erwarten, neue, sci-fi-ausgerichtete dämonische Bedrohungen zu bekämpfen und dabei ikonische Werkzeuge wie die Schildsäge, den Schreckensfleck und sogar die Super-Schrotflinte zu benutzen.

Zum einen wird Survivor's Bane neu interpretiert, sodass Fans Doom-Fähigkeiten und Verwüstung kanalisieren, um sich gegen Horden von Feinden zu wehren und schließlich sogar gegen einen Cyberdemon zu kämpfen, der eine spezielle Version des Uralten Ältesten der Hölle ist.

Hinzu kommt die Aufnahme eines neuen legendären Juwels, bekannt als The Crucible. Dies ist ein 2-Sterne-Edelstein, der das Töten von Dämonen immer einfacher macht, indem er es ermöglicht, "Schaden an Gegnern unter einem festgelegten maximalen Lebenswert zu verursachen, der dazu führt, dass man sie abschlachtet".

Darüber hinaus werden zahlreiche Doom-Kosmetika serviert, mit Praetor-Rüstung und Ausrüstung, "geschmiedet im Bild der Night Sentinels und angetrieben von brennender Argent-Energie." Es gibt sogar ein Serrat-Reittier und eine Cacodemon-Option.

Abschließend werden bei der Veranstaltung folgende Belohnungen angeboten: