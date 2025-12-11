Doom-Schöpfer John Romeros neuer Shooter wurde gerettet und vergleicht ihn mit Elden Ring

HQ

Kürzlich hat Romero Games uns die unglückliche Nachricht mitgeteilt, dass der Publisher die Finanzierung für sein kommendes FPS-Projekt zurückgezogen hat. Das Studio, gegründet vom Doom-Schöpfer John Romero und seiner Frau Brenda, wollte uns eine frische Perspektive auf das FPS-Genre geben, doch für einen Moment schien es, als würden wir das Projekt nie sehen.

Im Salón del Videojuego de Madrid (über Eurogamer) bestätigte Romero, dass das Projekt gerettet wurde, sagte aber auch, dass das Spiel fast vollständig neu gestaltet wurde. "Wir fangen nicht am Nullpunkt an", sagte der legendäre Entwickler. "Wir können Teile herausnehmen und in ein brandneues Indie-Spiel stecken. Wir haben viel Material, das wir ins Spiel packen können. Das Design ist völlig anders, aber das Team ist sehr begeistert von dem neuen Design."

Das Projekt ist jetzt kleiner, aber er hofft, dass das Gameplay für die Leute trotzdem völlig neu sein wird. "Die Dinge, die du darin tust, werden für die Leute neu sein, die Art, wie Elden Ring durchzugehen eine wirklich neue Erfahrung war", sagte er.

