Doom-Schöpfer John Romero über den Game Pass: "Es schadet den Spielefirmen nicht"

Während Game Pass zweifellos ein großartiges Produkt für Verbraucher ist, die Zugang zu unzähligen Spielen zu einem Bruchteil des Preises erhalten, den es kosten würde, jeden Monat ein neues Spiel zu kaufen, war die Frage immer, ob dies für Entwickler und Videospielentwickler tatsächlich genauso wertvoll ist. Ist es besser, wenn die Verbraucher ein Spiel direkt kaufen, oder ist es besser, eine zusätzliche Gebühr in Bezug auf Game Pass Downloads zu erhalten und dann das Geld durch DLCs und Mikrotransaktionen zu scheffeln? Die Antwort ist sehr unklar, aber der Schöpfer von Doom, John Romero, ist der Meinung, dass Game Pass eindeutig großartig ist.

In einem Interview mit True Achievements behauptet Romero, dass "es eine wirklich großartige Möglichkeit ist, Dinge auszuprobieren, eine Sache nach der anderen" und dass es die Einstiegshürde für Spiele senkt, wobei Romero hinzufügt: "Sogar bei Free-to-Play-Spielen ist es so, als wüsste man, dass diese Spiele existieren, und Game Pass ist wie 'Hier sind sie!' "

Doom Die Legende ging noch einen Schritt weiter und fügte hinzu: "Es schadet den Spielefirmen, die diese Spiele gemacht haben, nicht, denn sie hätten es auch dann deinstalliert, wenn sie länger gebraucht hätten, um es zu bekommen. Sie sehen Ihr Spiel einfach schneller oder können ein anderes auswählen, wenn sie sich nicht für Ihr Spiel entscheiden."

Während Game Pass in den vergangenen Jahren fantastisch war, werden Abonnenten in diesem Jahr, insbesondere in den nächsten Monaten, viel für ihr Geld bekommen, da Avowed, Clair Obscur: Expedition 33, South of Midnight und Doom: The Dark Ages eine Liste der wichtigsten Spiele bilden, die am ersten Tag auf dem Dienst veröffentlicht werden.