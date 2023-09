Doom Patrol bekommt einen neuen Trailer vor den letzten Episoden

Doom Patrol wurde weitgehend als ziemlich gute DC-Serie in einem ansonsten ziemlich dürftigen Pool an Material der Comicfirma angesehen. Wir hoffen zwar, mit James Gunns neuem DCU eine solide Auffrischung zu erhalten, aber das bedeutet, dass einige Opfer gebracht werden müssen.

Henry Cavills Superman zum einen und jetzt Doom Patrol. Wir wussten, dass die Serie zusammen mit Titans Anfang des Jahres zu Ende gehen würde, aber jetzt ist das Datum für die letzten Folgen der ersteren fast da. Am 12. Oktober starten die letzten Episoden von Doom Patrol, aber bis dahin haben wir einen Trailer, der uns daran erinnert, warum wir sie uns ansehen sollten.

Seht euch den Trailer unten an, um einen kurzen Vorgeschmack auf die Action, die Verrücktheit und alles andere zu bekommen, was wir in den letzten Episoden von Doom Patrol sehen werden.