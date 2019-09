Doom: Käufer der Re-Releases erhalten exklusive Skins in Doom Eternal

Bethesda hat mit der Wiederveröffentlichung der ersten drei Doom-Shooter vor ein paar Wochen nicht alles richtig gemacht, doch die Games sind eben echte Klassiker. Nun hat der Publisher bekanntgegeben, dass alle Spieler der Re-Releases drei Badass-Skins im kommenden Doom Eternal freischalten können, wenn (und das ist der Haken), sie Mitglied beim Bethesda-eigenen Service Slayers-Club sind.

Dass Spieler vor dem Spielstart der alten Dooms dazu gezwungen wurden, sich bei der Dienstleistung anzumelden, hat das ganze Debakel überhaupt erst ausgelöst. Wer die klassischen Ego-Shooter mit seinem aktiven Account verknüpft, erhält je einen Skin und ein Namensschild für das Matchmaking, das ihr sowohl in der Kampagne und auch im Battlemode von Doom Eternal nutzen dürft. Das neueste Doom erscheint am 22. November für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch.