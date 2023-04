Doom Eternal, Wolfenstein II, Kena: Bridge of Spirits und Slay the Spire werden PlayStation Plus.

HQ

Wir befinden uns jetzt Mitte April, also ist es an der Zeit, zu erfahren, auf welche Spiele sich PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Abonnenten am 18. April freuen können. Es stellt sich heraus, dass es einige Juwelen gibt, die sich dem Line-Up anschließen, und viele von ihnen stammen aus der Zeit von Bethesda, bevor sie von Microsoft übernommen wurden.

PS Plus Extra





Bassmaster Fishing 2022



Doom Eternal



Kena: Bridge of Spirits



Monster Boy and the Cursed Kingdom



Paradise Killer



Riders Republic



Sackboy: A Big Adventure (diesen Monat auch bei Essential verfügbar)



Slay the Spire



The Evil Within



Wolfenstein: The Old Blood



Wolfenstein II: The New Colossus



PS Plus Premium





Dishonored's Definitive Edition



Doom (das Original)



Untergang II



Doom 3



Doom 64



Sony ist auch so freundlich, uns daran zu erinnern, dass es auch einige schlechte Nachrichten gibt, da Spider-Man, Resident Evil, NBA 2K Playgrounds 2 und eine Handvoll anderer Spiele den Katalog am 15. Mai verlassen werden.