Doom Eternal treibt Originalkonsolen an ihre Grenzen

2020 endet die aktuelle Konsolengeneration, die 2013 Einzug in die europäischen Wohnzimmer erhielt. Im Laufe all dieser Jahre ist es immer offensichtlicher geworden, dass die Hardware Schwierigkeiten hat, mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass die Games der kommenden Wochen und Monate diese Konsolen an ihre Grenzen treiben werden. Das Basismodell der Playstation 4 beispielsweise soll mit Doom Eternal ordentlich zu tun haben, verrät uns ein Mitarbeiter des Studios.

In einem Interview mit VGC sagte Game Director Marty Stratton, dass id Software in der Produktion des Shooters mit vielen aufwändigen Techniken erstellt wurde, die von der normalen Playstation 4 überhaupt nicht vollständig unterstützt würden. Da die Entwickler die Hardware jedoch verstehen, sei auch diese Version in einem anständigen technischen Zustand:

"Wir sind am Ende eines Hardware-Zyklus angelangt, in dem die Engine-Teams die Hardware wirklich verstehen und das Beste daraus machen. Wir haben den Detailgrad, die Polygonzahl und alles in diesem Spiel verbessert und es läuft weiterhin auf allen Konsolen, auf denen Doom 2016 lief."

Es wird gemunkelt, ob Cyberpunk 2077 nicht vor kurzem genau aufgrund dieser schlechten Leistung auf der ursprünglichen PS4- und Xbox-One-Modelle verzögert wurde.