Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two erscheint morgen

You're watching Werben

Mit Teasern und Versprechungen wurden die Fans von Doom Eternal hingehalten, doch nun ist das Datum der zweiten DLC-Kampagne The Ancient Gods - Part Two endlich bekannt. Morgen, am 18. März, gegen 15:00 Uhr deutscher Zeit sollen Spieler auf PC, Xbox, Playstation und Google Stadia loslegen dürfen. Switch-Nutzer erhalten zu einem späteren Zeitpunkt Zugriff darauf (sie warten ja auch noch auf das erste DLC). Im nun vollständigen Trailer der Erweiterung sehen wir, wie der Doom-Slayer eine neue Waffe einsetzt, auf einem Drachen fliegt und jede Menge Dämonen auseinanderreißt. Unsere Gedanken zum ersten Teil des Story-DLCs findet ihr an dieser Stelle.