Doom Eternal: The Ancient Gods - Part 2 hämmert nächste Woche auch über Nintendo Switch

Gestern Abend kündigte id Software das erwartete Erscheinungsdatum vom Doom-Eternal-DLC "The Ancient Gods - Part Two" für die Nintendo Switch an. Am 26. August wird das Story-Add-On veröffentlicht, das die Switch-Jünger auch unterwegs auf den dunklen Lord loslässt, der in den Tiefen der Hölle auf den Slayer wartet.

In dieser Fassung gibt es noch ein paar bekannte Fehler, auf die sich Nintendo-Switch-Nutzer einstellen müssen. Probleme erwarten euch im Hauptspiel (KI-Aussetzer auf dem Mars, das Wechseln von Waffen-Mods) und im Battle-Mode, sowie beim Wechseln der Waffen-Skins. Das alles soll zu einem späteren Zeitpunkt behoben werden, schreibt das Entwicklerteam auf einem gesonderten FAQ-Artikel.

The Ancient Gods Part One & Two bekommt ihr im Season Pass von Doom Eternal zum Preis von 30 Euro. Die Story-Erweiterungen waren ganz nett und auch die Switch-Umsetzung hat uns gut gefallen. Wenn ihr das gesamte Spiel auf euren Hybriden packen wollt, benötigt ihr dafür mindestens 29 Gigabyte an Speicher.