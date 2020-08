Während der Eröffnungsfeier der Gamescom wurde das erste DLC für Doom Eternal datiert - The Ancient Gods, Part One. Es startet am 20. Oktober und wir haben einen kleinen Trailer bekommen. Wie gewohnt geht es darum, riesige Dämonen mit brandneuen und alten Waffen zu töten. Ihr könnt das Add-On als Standalone-Erfahrung (mit integriertem Multiplayer-Modus Battle Mode) zum Preis von 20 Euro kaufen oder es im Year-One-Pass für 30 Euro mitnehmen.

