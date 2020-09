Doom Eternal schrotet ab 1. Oktober durch Xbox Game Pass

Microsoft versprach beim Kauf von Zenimax Media Bethesda-Spiele in den Game Pass einzuführen und Überraschung: Ab dem 1. Oktober steht Doom Eternal allen Abonnenten auf der Konsole zur Verfügung. PC-Spieler sollen ebenfalls noch dieses Jahr in den Genuss des neuen Inferno-Shooters kommen, falls sie die monatliche Abo-Gebühr bezahlen. Die beiden geplanten Erweiterungen werden aber wohl nicht berücksichtigt, was bedeutet, dass man die separat erwerben muss. Das erste Add-On, The Ancient Gods - Part One, erscheint jedenfalls am 20. Oktober für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

