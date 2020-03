Doom Eternal schlägt Verkaufsrekord von Doom 2016

Wir haben seit dem Wochenende vor allem über das mächtige Interesse am neuen Animal Crossing gesprochen, doch letzten Woche (sogar am gleichen Tag) erschien ja noch ein anderer Titel, auf den viele Fans lange gewartet haben. Doom Eternal muss sich in den internationalen Charts zwar mit Platz 2 begnügen, aber das reicht trotzdem aus, um die initialen Verkaufszahlen des Vorgängers in den Schatten zu stellen.

Letzten Freitag waren allein auf Steam über 100.000 Menschen gleichzeitig mit dem Ego-Shooter beschäftigt, dieses Anzeichen hat nun konkrete Form erhalten: Bethesda und id Software bestätigen via Pressemitteilung, dass Doom Eternal in den ersten drei Tagen mehr als doppelt so viele Verkäufe erzielt hat, hat wie Doom aus 2016. Eternal ist damit der erfolgreichste Verkaufsstart der Serie, was angesichts der hohen Erwartungen und der vielen Vorfreude wohl auch verständlich ist. Verdient, sagen unsere Kollegen und schreiben weiter fleißig Doom-Guides.