Doom Eternal rockt ungefähr 20 Stunden lang

Der Neustart von Doom war ein gewalttätiges Abenteuer, für das die meisten Spieler so ungefähr zwölf Stunden gebraucht haben dürften. Am 22. November ist es Zeit für die Fortsetzung, denn Doom Eternal erscheint an diesem Tag auf PC, Playstation 4 und Xbox One. Um Spieler vom Nachfolger zu überzeugen, hat id Software nun beschlossen, die eigenen Ambitionen für die Einzelspielerkampagne in Zahlenverhältnissen auszudrücken.

Dual Shockers berichtet von Marty Stratton, dem Executive Producer des brachialen Shooters, der ihnen gegenüber von seinem umfangreichen Spiel schwärmte. Das Game sei "definitiv größer als Doom 2016" und dauere zwischen 18 und 22 Stunden an, wenn man es zum ersten Mal durchspielt, so der Entwickler. Für Shooter im Einzelspielersegment ist diese Länge massiv, aber auch nicht ganz ungewöhnlich. Leider neigen Spiele mit solchem "Umfang" häufig dazu, uns etliche Male die gleichen Areale durchlaufen zu lassen. Wolfenstein: Youngblood (ebenfalls vom Publisher Bethesda) hatte das zuletzt sehr deutlich gemacht. Was ist für euch die optimale Länge eines Ego-Shooters?