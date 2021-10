Doom Eternal: Kommende Woche ballert ihr im Horde-Modus durch das Update 6.66

Doom Eternal: The Ancient Gods - Part 2 hämmert nächste Woche auch über Nintendo Switch

am 20. August 2021 um 13:05 NEWS. Von Stefan Briesenick

Gestern Abend kündigte id Software das erwartete Erscheinungsdatum vom Doom-Eternal-DLC "The Ancient Gods - Part Two" für die Nintendo Switch an. Am 26. August wird das...