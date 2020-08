Bethesda und id Software planen zwei Story-Erweiterungen für Doom Eternal, eine Location haben wir ja sogar bereits gesehen. Zum Start der "Quakecon at Home" gab es von den Entwicklern einen kleinen Teaser-Trailer, der als Appetitanreger für die bevorstehende Erweiterung The Ancient Gods: Part One dienen soll. Das kleine Video verrät uns aber nur, dass wir am 27. August auf der Gamescom neue Informationen erhalten werden.

