Doom Eternal entfesselt Horde-Modus in Update 6.66

Id Software wird Doom Eternal noch ein wenig länger am Leben halten. Die Entwickler haben während der Quakecon 2021 ein umfangreiches Update angekündigt, das im Herbst ausgeliefert werden soll. Spielversion 6.66 wird den Horde-Spielmodus einführen, der die Entwicklung der Spielvariante "Invasions" ersetzt hat. Das Studio beschreibt diesen als ultimative Herausforderung für all diejenigen, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen. Wie der Name schon sagt, werdet ihr von immer stärker werden Wellen dämonischer Angreifer herausgefordert, die euch ohne Unterlass attackieren.

Update 6.66 soll zudem Verbesserungen am Matchmaking und der Spielbalance vom Battle-Modus einführen. Zudem werden die beiden Master-Level "World Spear" und "Mars Core" integriert, damit Fans Doom Eternal nach Abschluss der Geschichte noch einmal auf unterschiedliche Art und Weise erleben können. Master-Level verändern Parameter, wie zum Beispiel die Anzahl oder die Vielfalt der Dämon, die euch im Spielverlauf begegnen, um die Herangehensweise an die verschiedenen Arenen zu beeinflussen. Wer sich bis zum 2. September mit dem Spiel verbindet, erhält übrigens einen exklusiven Skin für den Doom-Slayer, der an die Quakecon 2021 erinnert.