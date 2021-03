Doom Eternal: DLC 2 ist "eine der größten und epischsten Erfahrungen", die id Software je gemacht hat

You're watching Werben

Doom Eternal hat deutlich gemacht, dass id Software mit dem Spiel tatsächlich eine Geschichte erzählen möchte. Die Saga, die mit Doom (2016) begann, soll im DLC The Ancient Gods - Part Two - das ab sofort in Doom Eternal erhältlich ist - abgeschlossen werden. Darin wird der Doom-Slayer Verbündete aufsuchen, um die Tore der Hölle zu belagern und den dunklen Lord ein für alle Mal zu stellen.

Fans des brachialen Ego-Shooters werden in dieser Bonuskampagne neue Schauplätze, Waffen und wilden Feinden begegnen. Wir haben uns mit dem Produzenten Marty Stratton und dem Game Director Hugo Martin getroffen, um einige dieser Neuerungen zu besprechen. Stratton zufolge dürfen sich die Fans auf ein echtes Feuerwerk freuen:

"Es ist wirklich eine der größten und epischsten Erfahrungen, die wir jemals im Studio gemacht haben. [...] Das Team hat auf der Erfahrung aufgebaut, die sie mit Doom Eternal und The Ancient Gods - Part One gebaut haben. Ich denke, die Spieler werden während des zweiten Teils wirklich überrascht sein."