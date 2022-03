Doom Eternal: Bethesda bietet handbemalte Cacodemon-Statue zum Verkauf an

HQ

Bethesda hat ihrem Shop vor ein paar Tagen eine aufwändig gestaltete Cacodemon-Statue aus Doom Eternal hinzugefügt. Dieser einäugige, fliegende Fleischklops schießt euch im Spiel aus der Ferne mit Energieprojektilen ab und wer sich denkt, dass dieser infernale Nervenzwerg unbedingt in die eigene Vitrine muss, der bekommt das Teil für ca. 120 Euro. 1200 Exemplare in den Dimensionen 17,78 x 13 x 23,8 cm wurden vom Publisher in Auftrag gegeben und von Hand bemalt. Der Fleischsack aus Kunstharz thront auf den "verschneiten Ruinen einer verfluchten Zitadelle" und ab Juni wird das alles an Vorbesteller verschickt.