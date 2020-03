Doom Eternal auf Steam doppelt so beliebt, wie sein Vorgänger aus 2016

Das Doom-Reboot von 2016 hat viele Fans hervorgebracht, die mit großen Erwartungen auf die Fortsetzung gewartet haben, die am Freitag auf PC, PS4 und Xbox One erschien. Den offiziellen Spielerzahlen auf Steam nach zu urteilen, ist das Spiel ein großer Erfolg für Bethesda, da allein am ersten Tag mehr als doppelt so viele Spieler in Doom Eternal gezählt wurden, wie beim Vorgänger zum Verkaufsstart. Doom aus 2016 konnte auf dieser PC-Plattform 44.271 Spielern gleichzeitig zählen, während das neue Doom Eternal einen Höchststand bei 104.891 erreicht. Und wie gesagt, das ist ja nur eine PC-Plattform.

