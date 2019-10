Doom 64 ist Vorbesteller-Anreiz von Doom Eternal

Das Shooter-Urgestein Doom 64 von Midway Games erscheint am 20. März für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One. id Software wird den Port allen des N64-Klassikers Vorbestellern von Doom Eternal auf allen Formaten beilegen, ihr könnt den Klassiker also in einer kleinen Adrenalinpause anzocken. Da die Nintendo-Switch-Version vom neuesten Doom später erscheint, erhalten frühe Käufer den Titel bereits vor dem Spiel, das sie eigentlich gekauft haben. Die Aktion gilt natürlich auch für Spieler, die bereits vorbestellt haben oder das erst noch tun. Neben dem Grundspiel enthält der Port ein paar zusätzliche Items, Herausforderungen und Überraschungen.

